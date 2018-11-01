Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

Додано: Чет 13 гру, 2018 15:21

вот так новость! Еще в июне был принят Закон.Пеню вводят с мая 2019. Меня 3,65% пени против на квартал Моне под 12,88% не пугает

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому