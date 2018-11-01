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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:21
Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
вот так новость! Еще в июне был принят Закон.Пеню вводят с мая 2019. Меня 3,65% пени против на квартал Моне под 12,88% не пугает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:27
Re: до 20-го числа
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:25
Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
Тю! Так это только начало! Сначало 0,01%, потом 0,1,а потом 1% в день и т.д! Главное придумать дополнительную статью для наполнения корыта и потом можно постоянно увеличивать,как акцизы на сигареты и алкоголь!Эта свора только и умеет долги брать и налоги увеличивать!Просто удивляет степень ихней жадности! Уже даже до выборов дотянуть не могут! Всё будет с перрвого сичня и тарифы подымать и пеню вводить! Конечно,надо побольше стырить,бо парашенко чувствует,что он не пролезет!
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:13
Нет у меня никакой пени, все плачу вовремя.
Просто когда в разделе "мои платежи" сформировал счет и перешел в корзину этот счет неожиданно увеличился на 1%
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:03
Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:17
Терпилы платят за растущую в геометрической прогрессии коммуналку, которая у некоторых превышает доход, берут кредиты, занимают, а то путен придет.
С другой стороны субсидийные нормы уменьшают постоянно, да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился.
Европа где-то рядом загибается от хохота.
Для примера.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:33
Пишите заявление на имя директора предприятия о том, что из-за задержки зарплаты, вы будете вынуждены взять займ под 10% в день. Получаете подпись на копии о том, что заявление принято к рассмотрению, или отправляете заказным письмом.
Составляете договор займа с доверенным лицом (друг, мама, брат и т.д.), указывая конский процент 10% в день. Ждёте месяцок, пока фиктивный долг выростет, подаёте в суд с требованием взыскать сумму зарплаты и вынужденные траты на обслуживание долга. Т.е., долг по зарплате 10 000 гривен, значит требуем взыскать 30 000 гривен сверху (10% в день * 30 дней).
Только, обычно, люди не настолько тупые, чтоб никак не отреагировать на подобные заявления, и зарплата именно для вас сразу появится.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 02:04
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