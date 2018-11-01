Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Tolevas написав:"bub-har 17 часов назад Тю! Так это только начало! Сначало 0,01%, потом 0,1,а потом 1% в день и т.д! Главное придумать дополнительную статью для наполнения корыта и потом можно постоянно увеличивать,как акцизы на сигареты и алкоголь!Эта свора только и умеет долги брать и налоги увеличивать!Просто удивляет степень ихней жадности! Уже даже до выборов дотянуть не могут! Всё будет с перрвого сичня и тарифы подымать и пеню вводить! Конечно,надо побольше стырить,бо парашенко чувствует,что он не пролезет!"
А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?
Если б государство в лице можнавладців не относилось наплевательски и нагло к своим гражданам как к какому-то тупоголовому быдлу, типа "заплати за комуналку ползарплаты и радуйся томасу", то тогда можно было б говорить о том что "не заплатил вовремя - плохой и нечестный человек". Не учитывать интересы граждан - это преступление против них . А так.... Пусть задумаются (ЕСЛИ задумаются) ....
Tolevas написав:А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?
А ты не пробовал прожить на пенсию в 50 евро и оплатить комуналку и пожрать купить,и на лекарства ещё нужны деньги! Я то всё оплачиваю и маме помогаю,но ведь очень много людей за чертой бедности,которые стараются платить что могут и теперь эта свора решила таким образом загнать людей в долги ещё больше! Сделайте европейские пенсии и зарплаты,а потом что-то требуйте!А то по тарифам равняемся на европу,а по зарплатам и пенсиям на африку!
a_s_panasiuk написав:А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?
Не выходить на работу. Не думал что ещё остались терпилы.
Терпилы платят за растущую в геометрической прогрессии коммуналку, которая у некоторых превышает доход, берут кредиты, занимают, а то путен придет. С другой стороны субсидийные нормы уменьшают постоянно, да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился. Европа где-то рядом загибается от хохота.
Для примера.
Работать не пробовали? Тогда и субсидия не будет нужна.