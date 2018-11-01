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Українці платитимуть пеню
за борги за комуналку

Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:42

  Tolevas написав:"bub-har 17 часов назад
Тю! Так это только начало! Сначало 0,01%, потом 0,1,а потом 1% в день и т.д! Главное придумать дополнительную статью для наполнения корыта и потом можно постоянно увеличивать,как акцизы на сигареты и алкоголь!Эта свора только и умеет долги брать и налоги увеличивать!Просто удивляет степень ихней жадности! Уже даже до выборов дотянуть не могут! Всё будет с перрвого сичня и тарифы подымать и пеню вводить! Конечно,надо побольше стырить,бо парашенко чувствует,что он не пролезет!"

А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?


Если б государство в лице можнавладців не относилось наплевательски и нагло к своим гражданам как к какому-то тупоголовому быдлу, типа "заплати за комуналку ползарплаты и радуйся томасу", то тогда можно было б говорить о том что "не заплатил вовремя - плохой и нечестный человек". Не учитывать интересы граждан - это преступление против них .
А так.... Пусть задумаются (ЕСЛИ задумаются) .... :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:49

Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

  Tolevas написав:А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?
А ты не пробовал прожить на пенсию в 50 евро и оплатить комуналку и пожрать купить,и на лекарства ещё нужны деньги! Я то всё оплачиваю и маме помогаю,но ведь очень много людей за чертой бедности,которые стараются платить что могут и теперь эта свора решила таким образом загнать людей в долги ещё больше! Сделайте европейские пенсии и зарплаты,а потом что-то требуйте!А то по тарифам равняемся на европу,а по зарплатам и пенсиям на африку!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:24

Так держать, давайте, издевайтесь над народом дальше. Премию Дарвина получите.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:26

  shapo написав:Нет у меня никакой пени, все плачу вовремя.
Просто когда в разделе "мои платежи" сформировал счет и перешел в корзину этот счет неожиданно увеличился на 1%

это комиссия банка - решайте с ним...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:34

Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

Заплачу тоже, что на ню заканчивается.
Пенс
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:24

стоит перефразировать слова классиков: прежде чем оплачивать коммуналку, приобретите необходимые для жизни продукты, лекарства, одежду и другие товары, а из того что останется оплатите коммуналку...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:43

  ruvex написав:
  Vint написав:
  a_s_panasiuk написав:А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?

Не выходить на работу.
Не думал что ещё остались терпилы.

Терпилы платят за растущую в геометрической прогрессии коммуналку, которая у некоторых превышает доход, берут кредиты, занимают, а то путен придет.
С другой стороны субсидийные нормы уменьшают постоянно, да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился.
Европа где-то рядом загибается от хохота.

Для примера.

Зображення

Работать не пробовали?
Тогда и субсидия не будет нужна.
Vint
 
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