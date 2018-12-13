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Українці платитимуть пеню
за борги за комуналку

Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:42

  Tolevas написав:"bub-har 17 часов назад
Тю! Так это только начало! Сначало 0,01%, потом 0,1,а потом 1% в день и т.д! Главное придумать дополнительную статью для наполнения корыта и потом можно постоянно увеличивать,как акцизы на сигареты и алкоголь!Эта свора только и умеет долги брать и налоги увеличивать!Просто удивляет степень ихней жадности! Уже даже до выборов дотянуть не могут! Всё будет с перрвого сичня и тарифы подымать и пеню вводить! Конечно,надо побольше стырить,бо парашенко чувствует,что он не пролезет!"

А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?


Если б государство в лице можнавладців не относилось наплевательски и нагло к своим гражданам как к какому-то тупоголовому быдлу, типа "заплати за комуналку ползарплаты и радуйся томасу", то тогда можно было б говорить о том что "не заплатил вовремя - плохой и нечестный человек". Не учитывать интересы граждан - это преступление против них .
А так.... Пусть задумаются (ЕСЛИ задумаются) .... :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:49

Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

  Tolevas написав:А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?
А ты не пробовал прожить на пенсию в 50 евро и оплатить комуналку и пожрать купить,и на лекарства ещё нужны деньги! Я то всё оплачиваю и маме помогаю,но ведь очень много людей за чертой бедности,которые стараются платить что могут и теперь эта свора решила таким образом загнать людей в долги ещё больше! Сделайте европейские пенсии и зарплаты,а потом что-то требуйте!А то по тарифам равняемся на европу,а по зарплатам и пенсиям на африку!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:24

Так держать, давайте, издевайтесь над народом дальше. Премию Дарвина получите.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:26

  shapo написав:Нет у меня никакой пени, все плачу вовремя.
Просто когда в разделе "мои платежи" сформировал счет и перешел в корзину этот счет неожиданно увеличился на 1%

это комиссия банка - решайте с ним...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:34

Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

Заплачу тоже, что на ню заканчивается.
Пенс
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:24

стоит перефразировать слова классиков: прежде чем оплачивать коммуналку, приобретите необходимые для жизни продукты, лекарства, одежду и другие товары, а из того что останется оплатите коммуналку...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:43

  ruvex написав:
  Vint написав:
  a_s_panasiuk написав:А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?

Не выходить на работу.
Не думал что ещё остались терпилы.

Терпилы платят за растущую в геометрической прогрессии коммуналку, которая у некоторых превышает доход, берут кредиты, занимают, а то путен придет.
С другой стороны субсидийные нормы уменьшают постоянно, да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился.
Европа где-то рядом загибается от хохота.

Для примера.

Зображення

Работать не пробовали?
Тогда и субсидия не будет нужна.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:48

  Vint написав:
  ruvex написав:Терпилы платят за растущую в геометрической прогрессии коммуналку, которая у некоторых превышает доход, берут кредиты, занимают, а то путен придет.
С другой стороны субсидийные нормы уменьшают постоянно, да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился.
Европа где-то рядом загибается от хохота.

Для примера.

Зображення

Работать не пробовали?
Тогда и субсидия не будет нужна.

Прежде чем давать ненужные советы, думать не пробовали?
Это субсидия пенсионера.
Насколько увеличили пенсию? Насколько уменьшили субсидию?
Калькулятор нужен?
Могу предоставить адрес, сделаете официальный запрос.
Вопросы остались?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:32

  ruvex написав:
  Vint написав:
  ruvex написав:Терпилы платят за растущую в геометрической прогрессии коммуналку, которая у некоторых превышает доход, берут кредиты, занимают, а то путен придет.
С другой стороны субсидийные нормы уменьшают постоянно, да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился.
Европа где-то рядом загибается от хохота.

Для примера.

Зображення

Работать не пробовали?
Тогда и субсидия не будет нужна.

Прежде чем давать ненужные советы, думать не пробовали?
Это субсидия пенсионера.
Насколько увеличили пенсию? Насколько уменьшили субсидию?
Калькулятор нужен?
Могу предоставить адрес, сделаете официальный запрос.
Вопросы остались?

Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:22

  Vint написав:Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.

Может проблемы должен решать тот, кто их создал?
И нести за создание проблем наказание?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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