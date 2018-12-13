Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

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Tolevas написав:"bub-har 17 часов назад Тю! Так это только начало! Сначало 0,01%, потом 0,1,а потом 1% в день и т.д! Главное придумать дополнительную статью для наполнения корыта и потом можно постоянно увеличивать,как акцизы на сигареты и алкоголь!Эта свора только и умеет долги брать и налоги увеличивать!Просто удивляет степень ихней жадности! Уже даже до выборов дотянуть не могут! Всё будет с перрвого сичня и тарифы подымать и пеню вводить! Конечно,надо побольше стырить,бо парашенко чувствует,что он не пролезет!"
А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?
Если б государство в лице можнавладців не относилось наплевательски и нагло к своим гражданам как к какому-то тупоголовому быдлу, типа "заплати за комуналку ползарплаты и радуйся томасу", то тогда можно было б говорить о том что "не заплатил вовремя - плохой и нечестный человек". Не учитывать интересы граждан - это преступление против них . А так.... Пусть задумаются (ЕСЛИ задумаются) ....
Tolevas написав:А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?
А ты не пробовал прожить на пенсию в 50 евро и оплатить комуналку и пожрать купить,и на лекарства ещё нужны деньги! Я то всё оплачиваю и маме помогаю,но ведь очень много людей за чертой бедности,которые стараются платить что могут и теперь эта свора решила таким образом загнать людей в долги ещё больше! Сделайте европейские пенсии и зарплаты,а потом что-то требуйте!А то по тарифам равняемся на европу,а по зарплатам и пенсиям на африку!
a_s_panasiuk написав:А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?
Не выходить на работу. Не думал что ещё остались терпилы.
Терпилы платят за растущую в геометрической прогрессии коммуналку, которая у некоторых превышает доход, берут кредиты, занимают, а то путен придет. С другой стороны субсидийные нормы уменьшают постоянно, да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился. Европа где-то рядом загибается от хохота.
Для примера.
Работать не пробовали? Тогда и субсидия не будет нужна.
ruvex написав:Терпилы платят за растущую в геометрической прогрессии коммуналку, которая у некоторых превышает доход, берут кредиты, занимают, а то путен придет. С другой стороны субсидийные нормы уменьшают постоянно, да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился. Европа где-то рядом загибается от хохота.
Для примера.
Работать не пробовали? Тогда и субсидия не будет нужна.
Прежде чем давать ненужные советы, думать не пробовали? Это субсидия пенсионера. Насколько увеличили пенсию? Насколько уменьшили субсидию? Калькулятор нужен? Могу предоставить адрес, сделаете официальный запрос. Вопросы остались?
ruvex написав:Терпилы платят за растущую в геометрической прогрессии коммуналку, которая у некоторых превышает доход, берут кредиты, занимают, а то путен придет. С другой стороны субсидийные нормы уменьшают постоянно, да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился. Европа где-то рядом загибается от хохота.
Для примера.
Работать не пробовали? Тогда и субсидия не будет нужна.
Прежде чем давать ненужные советы, думать не пробовали? Это субсидия пенсионера. Насколько увеличили пенсию? Насколько уменьшили субсидию? Калькулятор нужен? Могу предоставить адрес, сделаете официальный запрос. Вопросы остались?
Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.