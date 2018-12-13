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Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:26
Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 14:33
bub-har написав: Tolevas написав:
А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?
А ты не пробовал прожить на пенсию в 50 евро и оплатить комуналку и пожрать купить,и на лекарства ещё нужны деньги! Я то всё оплачиваю и маме помогаю,но ведь очень много людей за чертой бедности,которые стараются платить что могут и теперь эта свора решила таким образом загнать людей в долги ещё больше! Сделайте европейские пенсии и зарплаты,а потом что-то требуйте!А то по тарифам равняемся на европу,а по зарплатам и пенсиям на африку!
Не обижайте африканцев - у них зарплаты выше наших. Плюс, не надо покупать шубу,валенки и паровое отопление.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 14:37
warlamp написав:
Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.
пеня с мая 2019
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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