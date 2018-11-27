Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

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Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.
Tolevas написав:А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?
А ты не пробовал прожить на пенсию в 50 евро и оплатить комуналку и пожрать купить,и на лекарства ещё нужны деньги! Я то всё оплачиваю и маме помогаю,но ведь очень много людей за чертой бедности,которые стараются платить что могут и теперь эта свора решила таким образом загнать людей в долги ещё больше! Сделайте европейские пенсии и зарплаты,а потом что-то требуйте!А то по тарифам равняемся на европу,а по зарплатам и пенсиям на африку!
Не обижайте африканцев - у них зарплаты выше наших. Плюс, не надо покупать шубу,валенки и паровое отопление.
warlamp написав:Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.
warlamp написав:Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.
пеня с мая 2019
Наши "реформаторы" могут начислить пеню и задним числом. Опыт уже имеется.
warlamp написав:Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.
пеня с мая 2019
Наши "реформаторы" могут начислить пеню и задним числом. Опыт уже имеется.
Мизантрóп прав, хотя чисто механически не тот год поставил:
ПОСТАНОВА Іменем України 27 листопада 2018 року Київ справа №826/2507/18 ... Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 30 травня 2018 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 09 серпня 2018 року залишити без змін.
Оказывается мы с вами о разном писали. Я - об отмене Постанов КМ
адміністративну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Хмельницькгаз» до Кабінету Міністрів України, третя особа - Громадська спілка «Асоціація газового ринку України» про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 203 та пункту 1 переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 204,