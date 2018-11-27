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Українці платитимуть пеню
за борги за комуналку

Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:26

Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:33

  bub-har написав:
  Tolevas написав:А быть честным человеком и оплачивать коммунальные услуги вовремя ты не пробовал?
А ты не пробовал прожить на пенсию в 50 евро и оплатить комуналку и пожрать купить,и на лекарства ещё нужны деньги! Я то всё оплачиваю и маме помогаю,но ведь очень много людей за чертой бедности,которые стараются платить что могут и теперь эта свора решила таким образом загнать людей в долги ещё больше! Сделайте европейские пенсии и зарплаты,а потом что-то требуйте!А то по тарифам равняемся на европу,а по зарплатам и пенсиям на африку!


Не обижайте африканцев - у них зарплаты выше наших. Плюс, не надо покупать шубу,валенки и паровое отопление.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:37

  warlamp написав:Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.

пеня с мая 2019
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:00

  Мизантрóп написав:
  warlamp написав:Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.

пеня с мая 2019


Наши "реформаторы" могут начислить пеню и задним числом. Опыт уже имеется.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:39

  warlamp написав:
  Мизантрóп написав:
  warlamp написав:Платёжку за октябрь прислали 26 ноября. Кто должен платить пеню за эти 6 дней: я, Кобелев или Смелянский? На сегодня платёжки за ноябрь ещё нет даже в личном кабинете на 104.ua - видимо Газсбыт решил дополнительно зарабатывать и на пенях.

пеня с мая 2019


Наши "реформаторы" могут начислить пеню и задним числом. Опыт уже имеется.

Мизантрóп прав, хотя чисто механически не тот год поставил:

ПОСТАНОВА
Іменем України
27 листопада 2018 року
Київ
справа №826/2507/18
...
Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 30 травня 2018 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 09 серпня 2018 року залишити без змін.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78159531

Поэтому пеня и назначается с 30 мая 2018. Увы, но все строго по закону.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:22

  Tamagoch написав:
  shapo написав:Нет у меня никакой пени, все плачу вовремя.
Просто когда в разделе "мои платежи" сформировал счет и перешел в корзину этот счет неожиданно увеличился на 1%

это комиссия банка - решайте с ним...


Пока Приват был частным никаких комиссий при оплате по Приват24 не было.
А эти "государственники" с 1 декабря уже ввели 1грн или 1% в зависимости от суммы
В игноре Kart, Sommer
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:07

Re: так как?..

  Cler написав:прежде чем оплачивать коммуналку, приобретите необходимые для жизни продукты, лекарства, одежду и другие товары, а из того что останется оплатите коммуналку

  0mage0 написав:Депозити в банках дивіться, багато цікавого побачите у отримувачів субсидій.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:01

  Вкладчик1234 написав:
  Vint написав:Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.

Может проблемы должен решать тот, кто их создал?
И нести за создание проблем наказание?

Здесь с пониманием будут проблемы
  a_s_panasiuk написав:А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?

  Vint написав:Не выходить на работу.

  ruvex написав:...да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился.

  Vint написав:Работать не пробовали?
Тогда и субсидия не будет нужна.

На лицо диссоциативное расстройство идентичности.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:14

Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

  yanyura написав:Мизантрóп прав, хотя чисто механически не тот год поставил:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19 Приконцевые с переходящими
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:04

  Мизантрóп написав:
  yanyura написав:Мизантрóп прав, хотя чисто механически не тот год поставил:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19 Приконцевые с переходящими

Оказывается мы с вами о разном писали. Я - об отмене Постанов КМ
адміністративну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Хмельницькгаз» до Кабінету Міністрів України, третя особа - Громадська спілка «Асоціація газового ринку України» про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 203 та пункту 1 переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 204,

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78159531

Вы - о ЗУ "Про житлово-комунальні послуги". И оба правы. К сожалению.
yanyura
 
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  #<1234
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