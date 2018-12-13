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Українці платитимуть пеню
за борги за комуналку

Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:42

  ruvex написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Vint написав:Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.

Может проблемы должен решать тот, кто их создал?
И нести за создание проблем наказание?

Здесь с пониманием будут проблемы
  a_s_panasiuk написав:А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?

  Vint написав:Не выходить на работу.

  ruvex написав:...да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился.

  Vint написав:Работать не пробовали?
Тогда и субсидия не будет нужна.

На лицо диссоциативное расстройство идентичности.

А сменить работу религия не позволяет?
Vint
 
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