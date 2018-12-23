Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 19:42
ruvex написав: Вкладчик1234 написав: Vint написав:
Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.
Может проблемы должен решать тот, кто их создал?
И нести за создание проблем наказание?
Здесь с пониманием будут проблемы
a_s_panasiuk написав:
А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?
Vint написав: Не выходить на работу. ruvex написав:
...да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился.
Vint написав: Работать не пробовали?
Тогда и субсидия не будет нужна.
На лицо диссоциативное расстройство идентичности.
А сменить работу религия не позволяет?
Vint
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Додано: Пон 24 гру, 2018 18:07
Кто-то имел дело с ЦКС в Киеве? Они отвечают на письма или нужно переться в очередь как с их папередниками Киевэнерго?
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