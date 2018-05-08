Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

ruvex написав:
Здесь с пониманием будут проблемы
На лицо диссоциативное расстройство идентичности.
А сменить работу религия не позволяет?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 19:42
А сменить работу религия не позволяет?
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:07
Кто-то имел дело с ЦКС в Киеве? Они отвечают на письма или нужно переться в очередь как с их папередниками Киевэнерго?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:17
В продолжении темы.
Все переплаты по горячей воде и теплу сделанные в прошлом Киевэнерго в ноябре этого года Киевтеплоэнерго обнулил, т.е. фактически украл чужие деньги.
Для того, чтобы их вернуть нужно идти в их центры ЦКС, писать заяву, давать копии платежки,паспортов и т.д. и ждать вернут эти воры твои деньги или нет
В игноре Kart, Sommer
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:36
разделение труда - это признак цивилизации. если государство не хочет выполнять свою часть общественного договора, то почему я должна платить налоги и содержать этих бездельников?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:39
на электронные письма отвечают стандартной отпиской с предложением посетить ЦКС. отправлять заказным письмом пока не пробовала. в ЦСК полный хаос и очереди, уровень обслуживания на порядок хуже чем был в Кевэнерго...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:59
да? и в каком пункте договора это написано?
а почему нет бесплатной доставки пищи каждому манюпасу?
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