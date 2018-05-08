Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

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В продолжении темы. Все переплаты по горячей воде и теплу сделанные в прошлом Киевэнерго в ноябре этого года Киевтеплоэнерго обнулил, т.е. фактически украл чужие деньги. Для того, чтобы их вернуть нужно идти в их центры ЦКС, писать заяву, давать копии платежки,паспортов и т.д. и ждать вернут эти воры твои деньги или нет
shapo написав:Кто-то имел дело с ЦКС в Киеве? Они отвечают на письма или нужно переться в очередь как с их папередниками Киевэнерго?
на электронные письма отвечают стандартной отпиской с предложением посетить ЦКС. отправлять заказным письмом пока не пробовала. в ЦСК полный хаос и очереди, уровень обслуживания на порядок хуже чем был в Кевэнерго...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Vint написав:Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.
разделение труда - это признак цивилизации. если государство не хочет выполнять свою часть общественного договора, то почему я должна платить налоги и содержать этих бездельников?...
да? и в каком пункте договора это написано? а почему нет бесплатной доставки пищи каждому манюпасу?
И сколько нынче стоит продажа своего народа? Вы же хоть понимаете, что когда Вы ведете такую неприкрытую пропаганду в стиле ставшей известной гимнастки "государство не просило Ваших родителей Вас рожать" - Вы продаете жизни целой страны в руки кучки жадных хапуг? Или эта страна Вам не родная?