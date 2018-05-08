RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці платитимуть пеню
за борги за комуналку

Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:42

  ruvex написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Vint написав:Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.

Может проблемы должен решать тот, кто их создал?
И нести за создание проблем наказание?

Здесь с пониманием будут проблемы
  a_s_panasiuk написав:А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?

  Vint написав:Не выходить на работу.

  ruvex написав:...да и сама разрекламированная правительством субсидия за последние три года полиняла в два раза, даже у тех у кого доход фактически не изменился.

  Vint написав:Работать не пробовали?
Тогда и субсидия не будет нужна.

На лицо диссоциативное расстройство идентичности.

А сменить работу религия не позволяет?
Vint
 
Повідомлень: 963
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:07

Кто-то имел дело с ЦКС в Киеве? Они отвечают на письма или нужно переться в очередь как с их папередниками Киевэнерго?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 344
З нами з: 29.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:17

В продолжении темы.
Все переплаты по горячей воде и теплу сделанные в прошлом Киевэнерго в ноябре этого года Киевтеплоэнерго обнулил, т.е. фактически украл чужие деньги.
Для того, чтобы их вернуть нужно идти в их центры ЦКС, писать заяву, давать копии платежки,паспортов и т.д. и ждать вернут эти воры твои деньги или нет
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 344
З нами з: 29.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:36

  Vint написав:Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.

разделение труда - это признак цивилизации. если государство не хочет выполнять свою часть общественного договора, то почему я должна платить налоги и содержать этих бездельников?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2619
З нами з: 15.07.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:39

  shapo написав:Кто-то имел дело с ЦКС в Киеве? Они отвечают на письма или нужно переться в очередь как с их папередниками Киевэнерго?

на электронные письма отвечают стандартной отпиской с предложением посетить ЦКС. отправлять заказным письмом пока не пробовала. в ЦСК полный хаос и очереди, уровень обслуживания на порядок хуже чем был в Кевэнерго...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2619
З нами з: 15.07.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:59

  Cler написав:
  Vint написав:Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.

разделение труда - это признак цивилизации. если государство не хочет выполнять свою часть общественного договора, то почему я должна платить налоги и содержать этих бездельников?...

да? и в каком пункте договора это написано?
а почему нет бесплатной доставки пищи каждому манюпасу?
Vint
 
Повідомлень: 963
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 01:59

  Vint написав:
  Cler написав:
  Vint написав:Все везде хотят чтобы их проблемы решал кто-то другой... Совок.

разделение труда - это признак цивилизации. если государство не хочет выполнять свою часть общественного договора, то почему я должна платить налоги и содержать этих бездельников?...

да? и в каком пункте договора это написано?
а почему нет бесплатной доставки пищи каждому манюпасу?

И сколько нынче стоит продажа своего народа? Вы же хоть понимаете, что когда Вы ведете такую неприкрытую пропаганду в стиле ставшей известной гимнастки "государство не просило Ваших родителей Вас рожать" - Вы продаете жизни целой страны в руки кучки жадных хапуг? Или эта страна Вам не родная?
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2259
З нами з: 03.08.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
1
2
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці готові витрачати гроші на великі покупки -...
R2 » Нед 30 гру, 2018 00:55
1 38
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 00:56
Moimir
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 08 тра, 2018 09:18
62 12437
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 18:40
tamarabridko
Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро... 1, 2, 3
R2 » П'ят 21 гру, 2018 12:17
24 1940
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 00:30
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65969)
30.12.2018 02:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.