В наш час, коли стрімко розвиваються технології, відкриваються нові горизонти для тих, кого більше приваблює робота на себе, а не на «дядька». Але як дати швидкий старт свому бізнесу
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:54
ЦБТ: прибутковий бізнес побудуйте з нами
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Дивися повний текст ЦБТ: прибутковий бізнес побудуйте з нами.
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:54
Ну ну. Всі торгуватимуть, а хто буде виробляти продукцію лохи чи що? Чи навпаки лохи торуватимуть зі збитками?
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