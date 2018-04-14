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Споживачі газу без лічильників
почали отримувати...

Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:30

Споживачі газу без лічильників почали отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Донараховані суми, що виникли в результаті скасування судом постанов, в деяких випадках досягають 12,5 тис. грн.

Дивися повний текст Споживачі газу без лічильників почали отримувати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:31

...ну допустим нормы потребления ЗАДНИМ числом возвращают в "приятную" для обл.газов сторону.. а могут те же обл.газы в суде доказать, что ФАКТИЧЕСКИ у них был расход газа больше на те объемы//суммы, что сейчас они пытаются "повесить" на потребителей?? (моей теще пришла такая же платежка с донарахуванням +589грн... дело на данный момент в суде Херсона...)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:38

Re: Споживачі газу без лічильників почали отримувати...

Так по яким цінам будуть рахувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:43

Интересно, а как будут доначислять субсидию (с расчетом этой суммы) миллионам потребителей?
Это же надо пересматривать все дела субсидиантов за 30 месяцев. :shock:
l66
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:47

Довольно решительная реформа
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:47

Полный беспредел. Желание получить деньги не имеет границ.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:54

Re: Споживачі газу без лічильників почали отримувати...

  lapay написав:Так по яким цінам будуть рахувати?

хз, возможно по новым. мне как-то харьковские теплосети не принимали показания счётчика несколько месяцев, а после подорожания горячей воды приняли и посчитали по новой цене. и ничего не докажешь.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:55

Почему запрещают устанавливать счетчики роторного типа?
vova3215
 
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