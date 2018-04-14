Донараховані суми, що виникли в результаті скасування судом постанов, в деяких випадках досягають 12,5 тис. грн.
Дивися повний текст Споживачі газу без лічильників почали отримувати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:30
Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Споживачі газу без лічильників почали отримувати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців.
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:31
...ну допустим нормы потребления ЗАДНИМ числом возвращают в "приятную" для обл.газов сторону.. а могут те же обл.газы в суде доказать, что ФАКТИЧЕСКИ у них был расход газа больше на те объемы//суммы, что сейчас они пытаются "повесить" на потребителей?? (моей теще пришла такая же платежка с донарахуванням +589грн... дело на данный момент в суде Херсона...)
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:38
Re: Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
Так по яким цінам будуть рахувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:43
Интересно, а как будут доначислять субсидию (с расчетом этой суммы) миллионам потребителей?
Это же надо пересматривать все дела субсидиантов за 30 месяцев.
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:47
Полный беспредел. Желание получить деньги не имеет границ.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:54
Re: Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
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