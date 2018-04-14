RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Споживачі газу без лічильників
почали отримувати...

Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:48

Счет Киевгазэнерджи за ноябрь 2018 - 3,3 куба, как и было.

Керуючись постановою НКРЕКП №84 від 26.01.2017 року інформуємо про обсяг енергії спожитого газу 3,3куб.м. в 34,9 кВт/год, 0,03005 Гкал, 125,81 МДж. з урахуванням величини теплоти згорання 10,59 кВт.год/м3 та коефіцієнту приведення до стандартних умов K=1
avax
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 16.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:03

для начало надо полностью прекратить оплачивать счета за газ до момента увольнения судей принявших антинародные решения и до того момента пока облгазы не установят потребителям за свой счёт приборы учёта, которые они должны были установить ещё год назад...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3905
З нами з: 06.08.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:14

  Blister написав:vova3215
В Киеве Киевгаз уже больше года их устанавливает. А некоторые облгазы сидят на откатах от производителей мембранных бочек. Кто ж добровольно откажется от дополнительного дохода. "Официальная" причина отказа - быстрое загрязнение ротора примесями в газовой смеси и как следствие - занижение показателей. А то, что межповерочный интервал у роторных счётчиков как раз уменьшен до некритичного к загрязнениям периода - тактично умалчивают.

Что мешает договориться об откатах с этим производителем?
vova3215
 
Повідомлень: 82
З нами з: 08.07.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці почали за безцінь продавати «єврономери» 1, 2, 3
R2 » Чет 13 гру, 2018 09:33
24 1703
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 17:14
summacut
«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу 1 ... 9, 10, 11
R2 » Чет 06 гру, 2018 13:21
100 8328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 19:10
Тракторист
Якість газу по регіонах України (інфографіка) 1, 2
R2 » Суб 14 кві, 2018 15:33
11 1317
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 21:31
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.