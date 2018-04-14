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Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:48
Счет Киевгазэнерджи за ноябрь 2018 - 3,3 куба, как и было.
Керуючись постановою НКРЕКП №84 від 26.01.2017 року інформуємо про обсяг енергії спожитого газу 3,3куб.м. в 34,9 кВт/год, 0,03005 Гкал, 125,81 МДж. з урахуванням величини теплоти згорання 10,59 кВт.год/м3 та коефіцієнту приведення до стандартних умов K=1
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avax
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:03
для начало надо полностью прекратить оплачивать счета за газ до момента увольнения судей принявших антинародные решения и до того момента пока облгазы не установят потребителям за свой счёт приборы учёта, которые они должны были установить ещё год назад...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:14
Blister написав:vova3215
В Киеве Киевгаз уже больше года их устанавливает. А некоторые облгазы сидят на откатах от производителей мембранных бочек. Кто ж добровольно откажется от дополнительного дохода. "Официальная" причина отказа - быстрое загрязнение ротора примесями в газовой смеси и как следствие - занижение показателей. А то, что межповерочный интервал у роторных счётчиков как раз уменьшен до некритичного к загрязнениям периода - тактично умалчивают.
Что мешает договориться об откатах с этим производителем?
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Додано: Чет 13 гру, 2018 18:01
Хлопаемв ладоши и орем сугс.
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