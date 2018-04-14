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Споживачі газу без лічильників
почали отримувати...

Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:48

Счет Киевгазэнерджи за ноябрь 2018 - 3,3 куба, как и было.

Керуючись постановою НКРЕКП №84 від 26.01.2017 року інформуємо про обсяг енергії спожитого газу 3,3куб.м. в 34,9 кВт/год, 0,03005 Гкал, 125,81 МДж. з урахуванням величини теплоти згорання 10,59 кВт.год/м3 та коефіцієнту приведення до стандартних умов K=1
avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:03

для начало надо полностью прекратить оплачивать счета за газ до момента увольнения судей принявших антинародные решения и до того момента пока облгазы не установят потребителям за свой счёт приборы учёта, которые они должны были установить ещё год назад...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:14

  Blister написав:vova3215
В Киеве Киевгаз уже больше года их устанавливает. А некоторые облгазы сидят на откатах от производителей мембранных бочек. Кто ж добровольно откажется от дополнительного дохода. "Официальная" причина отказа - быстрое загрязнение ротора примесями в газовой смеси и как следствие - занижение показателей. А то, что межповерочный интервал у роторных счётчиков как раз уменьшен до некритичного к загрязнениям периода - тактично умалчивают.

Что мешает договориться об откатах с этим производителем?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:01

Хлопаемв ладоши и орем сугс.
anna_slepko
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:53

Re: Споживачі газу без лічильників почали отримувати...

Из постановы суда:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74545426 :
«В даному контексті судом відмічається, що доктрина ultra vires передбачає важливу гарантію захисту від помилок органів державної влади, які діють за межами повноважень наданих їм національним законодавством, і ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються, про що було підкреслено Європейським Судом з прав людини у рішеннях: від 22.11.2007 у справі «Україна-Тюмень» проти України» та вiд 20.01.2012 «Рисовський проти України» відповідно.»
layer80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:01

Re: Споживачі газу без лічильників почали отримувати...

Лицевая сторона законодательного процесса.

Согласно оф. разъяснения НКРЕКП "Починаючи з 06.05.2015 Вам було здійснено перерахунок вартості природного газу, в період застосування норм споживання". Суми перерахунку зазначаються в документах інформативно.

Отменить задним числом подобные решения оказывается можно быстро.
Интересно на каком основании неверные решения кабмина должен оплачивать гражданин страны? В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет...
Пусть подобные непрофессиональные решения оплачивают самостоятельно представителями кабмина.

Обратная сторона законодательного процесса.

В январе 2018 года принят закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу"
В законе добавлено:
"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.

Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".

Однако на текущий момент алгоритм компенсации насколько слежу за ситуацией так и не утвержден. Не будем в который раз напоминать, что законность у нас снова работает против гражданина.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 72260.html

Вывод: зачем спешить, подождем следующих изменений и взаимозачетов.
Black Jack - White Business
ruvex
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