Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Счет Киевгазэнерджи за ноябрь 2018 - 3,3 куба, как и было.
Керуючись постановою НКРЕКП №84 від 26.01.2017 року інформуємо про обсяг енергії спожитого газу 3,3куб.м. в 34,9 кВт/год, 0,03005 Гкал, 125,81 МДж. з урахуванням величини теплоти згорання 10,59 кВт.год/м3 та коефіцієнту приведення до стандартних умов K=1
Blister написав:vova3215 В Киеве Киевгаз уже больше года их устанавливает. А некоторые облгазы сидят на откатах от производителей мембранных бочек. Кто ж добровольно откажется от дополнительного дохода. "Официальная" причина отказа - быстрое загрязнение ротора примесями в газовой смеси и как следствие - занижение показателей. А то, что межповерочный интервал у роторных счётчиков как раз уменьшен до некритичного к загрязнениям периода - тактично умалчивают.
Что мешает договориться об откатах с этим производителем?
Из постановы суда: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74545426 : «В даному контексті судом відмічається, що доктрина ultra vires передбачає важливу гарантію захисту від помилок органів державної влади, які діють за межами повноважень наданих їм національним законодавством, і ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються, про що було підкреслено Європейським Судом з прав людини у рішеннях: від 22.11.2007 у справі «Україна-Тюмень» проти України» та вiд 20.01.2012 «Рисовський проти України» відповідно.»
Согласно оф. разъяснения НКРЕКП "Починаючи з 06.05.2015 Вам було здійснено перерахунок вартості природного газу, в період застосування норм споживання". Суми перерахунку зазначаються в документах інформативно.
Отменить задним числом подобные решения оказывается можно быстро. Интересно на каком основании неверные решения кабмина должен оплачивать гражданин страны? В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет... Пусть подобные непрофессиональные решения оплачивают самостоятельно представителями кабмина.
Обратная сторона законодательного процесса.
В январе 2018 года принят закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу" В законе добавлено: "2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.
Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".
Счетчик стоит несколько сот гривен, а установка 4000. Это ни что иное как издевательство? И вообще, в какой еще стране такое происходит, чтоб присылали доначисления за прошлые годы, потому что кто-то где-то ошибся? При чем тут я и почему я должен за это отвечать? Да, там и так слоновьи нормы!
Это уже будет последней каплей, где людям брать такие суммы, еще и в отопительный сезон? А пенсионерам с пенсией 45 баксов? Получат не просто смену президента, а революцию! При том на этот раз настоящую, а не фейковую! Потому что выбирать уже просто некого, а ворюги и тотальная коррупция всех достали!
Grisha1 написав:Счетчик стоит несколько сот гривен, а установка 4000. Это ни что иное как издевательство? И вообще, в какой еще стране такое происходит, чтоб присылали доначисления за прошлые годы, потому что кто-то где-то ошибся? При чем тут я и почему я должен за это отвечать? Да, там и так слоновьи нормы!
И это не все, стоимость и установка счетчиков и квартирных и домовых включены в тарифы. Профит.
Grisha1 написав:Счетчик стоит несколько сот гривен, а установка 4000. Это ни что иное как издевательство? И вообще, в какой еще стране такое происходит, чтоб присылали доначисления за прошлые годы, потому что кто-то где-то ошибся? При чем тут я и почему я должен за это отвечать? Да, там и так слоновьи нормы!
издевательства над народом у нас на каждом шагу... на прошлой неделе в ЗАГСе надо было оплатить через банк госпошлину 51 коп. - банк за платёж берёт 10 грн. + 1% от суммы...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Grisha1 написав:Счетчик стоит несколько сот гривен, а установка 4000. Это ни что иное как издевательство? И вообще, в какой еще стране такое происходит, чтоб присылали доначисления за прошлые годы, потому что кто-то где-то ошибся? При чем тут я и почему я должен за это отвечать? Да, там и так слоновьи нормы!
И это не все, стоимость и установка счетчиков и квартирных и домовых включены в тарифы. Профит.
домовые счётчики законодательством не предусмотрены и противоречат правилам поставки газа...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...