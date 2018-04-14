Споживачі газу без лічильників почали отримувати...

Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:01

Лицевая сторона законодательного процесса.Согласно оф. разъяснения НКРЕКП "Починаючи з 06.05.2015 Вам було здійснено перерахунок вартості природного газу, в період застосування норм споживання". Суми перерахунку зазначаються в документах інформативно.Отменить задним числом подобные решения оказывается можно быстро.Интересно на каком основании неверные решения кабмина должен оплачивать гражданин страны? В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет...Пусть подобные непрофессиональные решения оплачивают самостоятельно представителями кабмина.Обратная сторона законодательного процесса.В январе 2018 года принят закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу"В законе добавлено:"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".Однако на текущий момент алгоритм компенсации насколько слежу за ситуацией так и не утвержден. Не будем в который раз напоминать, что законность у нас снова работает против гражданина.Вывод: зачем спешить, подождем следующих изменений и взаимозачетов.