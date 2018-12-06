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Споживачі газу без лічильників
почали отримувати...

Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:03

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домовые счётчики законодательством не предусмотрены и противоречат правилам поставки газа...[/quote]
А Николаевгазу закон до одного места.Поставили нам незаконно в многоквартирный дом на 4 подъезда домовой счетчик, и в эксплуатацию его не ввели, так как жильцы против. А теперь на мою заяву установить бесплатно мне счетчик в квартиру идут в отказ-мол, уже домовой счетчик есть.При этом счет на газ выставляют по предельной норме 18,3 куба на человека- по закону эта норма применяется, если потребитель отказывается от установки счетчика. Но я же не отказываюсь :D В итоге остаются варианты либо идти в суд, либо за 5000 грн ставить самой счетчик в квартиру, ибо убедить всех жильцов 140 квартир в доме дать добро на подключение домового счетчика нереально, а Николаевгаз считает,что это моя проблема. Вот так у нас в Николаеве весело...
larnic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:36

larnic
А мы довольны домовым счетчиком. Мне на 3 человек приходит квитанция на 8-12 м3.
Blister
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:45

Re: Споживачі газу без лічильників почали отримувати...

  larnic написав:либо идти в суд, либо за 5000 грн ставить самой счетчик в квартиру
https://prom.ua/Schetchiki-gaza-yampol.html
какие 5к? или то за работу 4К? так его за 300 с краном,уголками и шлангом поставят,а то и за 100.В суде тоже фиаско будет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:17

Мизантрóп
Мне озвучили цену 5000грн. Других вариантов не нашла.Сам счетчик вроде недорого, но надо делать проект-у нас это от 4000грн.
larnic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:26

  Blister написав:larnic
А мы довольны домовым счетчиком. Мне на 3 человек приходит квитанция на 8-12 м3.

У нас тоже довольны были, а потом стали приносить по 50-70 кубов на квартиру.
Стали подавать в суд, что-то вернули. Так как не смогли доказать, что показания снимали верно. Теперь его сняли вообще. Облгазы ворье.
Пенс
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