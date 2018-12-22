Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
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[/quote] домовые счётчики законодательством не предусмотрены и противоречат правилам поставки газа...[/quote] А Николаевгазу закон до одного места.Поставили нам незаконно в многоквартирный дом на 4 подъезда домовой счетчик, и в эксплуатацию его не ввели, так как жильцы против. А теперь на мою заяву установить бесплатно мне счетчик в квартиру идут в отказ-мол, уже домовой счетчик есть.При этом счет на газ выставляют по предельной норме 18,3 куба на человека- по закону эта норма применяется, если потребитель отказывается от установки счетчика. Но я же не отказываюсь В итоге остаются варианты либо идти в суд, либо за 5000 грн ставить самой счетчик в квартиру, ибо убедить всех жильцов 140 квартир в доме дать добро на подключение домового счетчика нереально, а Николаевгаз считает,что это моя проблема. Вот так у нас в Николаеве весело...
Blister написав:larnic А мы довольны домовым счетчиком. Мне на 3 человек приходит квитанция на 8-12 м3.
У нас тоже довольны были, а потом стали приносить по 50-70 кубов на квартиру. Стали подавать в суд, что-то вернули. Так как не смогли доказать, что показания снимали верно. Теперь его сняли вообще. Облгазы ворье.