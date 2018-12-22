Споживачі газу без лічильників почали отримувати...

Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:03

[/quote]домовые счётчики законодательством не предусмотрены и противоречат правилам поставки газа...[/quote]А Николаевгазу закон до одного места.Поставили нам незаконно в многоквартирный дом на 4 подъезда домовой счетчик, и в эксплуатацию его не ввели, так как жильцы против. А теперь на мою заяву установить бесплатно мне счетчик в квартиру идут в отказ-мол, уже домовой счетчик есть.При этом счет на газ выставляют по предельной норме 18,3 куба на человека- по закону эта норма применяется, если потребитель отказывается от установки счетчика. Но я же не отказываюсьВ итоге остаются варианты либо идти в суд, либо за 5000 грн ставить самой счетчик в квартиру, ибо убедить всех жильцов 140 квартир в доме дать добро на подключение домового счетчика нереально, а Николаевгаз считает,что это моя проблема. Вот так у нас в Николаеве весело...