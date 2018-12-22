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Споживачі газу без лічильників
почали отримувати...

Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:41

Cler в газконторе,см.ссыль
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:05

  Мизантрóп написав:Cler в газконторе,см.ссыль

а где же ссылка?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:09

Cler 2 шага назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:22

Re: Споживачі газу без лічильників почали отримувати...

Эти паразиты родителям в листопади написали сумму как всегда 13 кубов а за грудень внимание - они не написали что перерахунок а тупо влупили 39 кубов.. старики пошли и запрлатили.. а выхода нет так как при оформлении субсидии клерки сказали - а вот тут у вас борг будет и субсидии не получите. То есть помогает вышибать деньги ... пусть хоть на вечно забанят но скажу - мне эта власть ворья которая грабить стариков не нужна.
Джон
 
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