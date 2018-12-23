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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:41
Cler в газконторе,см.ссыль
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:05
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:09
Cler 2 шага назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:22
Re: Споживачі газу без лічильників почали отримувати...
Эти паразиты родителям в листопади написали сумму как всегда 13 кубов а за грудень внимание - они не написали что перерахунок а тупо влупили 39 кубов.. старики пошли и запрлатили.. а выхода нет так как при оформлении субсидии клерки сказали - а вот тут у вас борг будет и субсидии не получите. То есть помогает вышибать деньги ... пусть хоть на вечно забанят но скажу - мне эта власть ворья которая грабить стариков не нужна.
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:48
ссылка есть на счётчик, но ссылки на акт ввода в эксплуатацию я не нашла...
а ваши рассказы о том что установка счётчика обошлась в 300 грн. просто смешны...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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