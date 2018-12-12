У бюджеті Києва на 2019 просять передбачити кошти на проектування семи веломаршрутів.
Дивися повний текст За умови фінансування: киянам готують 7 веломаршрутів у 2019 (список).
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:04
За умови фінансування: киянам готують 7 веломаршрутів у...
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Дивися повний текст За умови фінансування: киянам готують 7 веломаршрутів у 2019 (список).
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:04
От і зявляться додаткові паркомісця в Києві. Тут вже пішоходам ніде ходити не то що велосипедистам.
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