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За умови фінансування: киянам
готують 7 веломаршрутів у...

За умови фінансування: киянам готують 7 веломаршрутів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:04

За умови фінансування: киянам готують 7 веломаршрутів у...

Пропонуємо до обговорення:
У бюджеті Києва на 2019 просять передбачити кошти на проектування семи веломаршрутів.

Дивися повний текст За умови фінансування: киянам готують 7 веломаршрутів у 2019 (список).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:04

От і зявляться додаткові паркомісця в Києві. Тут вже пішоходам ніде ходити не то що велосипедистам.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:05

Оговорка "при финансировании" позволяет не врать внаглую. Если что, денег не дали.
nalim
 
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