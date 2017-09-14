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Понад 60% імпортованого вугілля
Україна закуповує в Росії

Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:05

Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:05

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