Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:05
Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії
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Дивися повний текст Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії.
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:07
Сегодня переходил железку. Ждал, пока пройдет состав. Полувагончики то все российской приписки. Война войной, как говориться, а обед - по расписанию.
Вжарим томосом по автокефалии
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