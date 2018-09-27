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ФГВФО продав за 130 млн грн
активи із застави НБУ через...

ФГВФО продав за 130 млн грн активи із застави НБУ через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:53

ФГВФО продав за 130 млн грн активи із застави НБУ через...

Пропонуємо до обговорення:
Американський майданчик First Financial Network (FFN, Оклахома-Сіті, США) 12 грудня провів перші успішні торги Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з продажу пулу активів, які перебувають у заставі у Нацбанку.

Дивися повний текст ФГВФО продав за 130 млн грн активи із застави НБУ через американський майданчик FFN.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:53

Эээ?.. я правильно понял, за 2 процента стоимости продали??
semenoh
 
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