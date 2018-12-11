RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ ухвалив рішення
щодо облікової ставки

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:56

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на веб-сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:56

Забирают ликвидность. Будут держать курс до выборов.
nalim
 
Повідомлень: 6326
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nalim, warlamp і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 11 гру, 2018 17:52
43 2112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 09:23
lapay
Кабмін затвердив план заходів щодо воєнного стану
R2 » Сер 12 гру, 2018 19:35
4 119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 08:34
mikola963
Єврокомісія почала антимонопольне розслідування щодо...
R2 » Сер 12 гру, 2018 20:07
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 00:19
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.