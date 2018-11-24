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У разі спорудження метро на
Виноградар з Києва спишуть...

У разі спорудження метро на Виноградар з Києва спишуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:57

У разі спорудження метро на Виноградар з Києва спишуть...

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет на 2019 рік передбачає списання Києву до 1,5 млрд гривень боргу в разі фінансування з бюджету міста будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Дивися повний текст У разі спорудження метро на Виноградар з Києва спишуть до 1,5 млрд гривень боргу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:57

похожу уверенности в томтом что то построят нет...
Тракторист
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