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У разі спорудження метро на Виноградар з Києва спишуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:57
Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет на 2019 рік передбачає списання Києву до 1,5 млрд гривень боргу в разі фінансування з бюджету міста будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.
Дивися повний текст У разі спорудження метро на Виноградар з Києва спишуть до 1,5 млрд гривень боргу
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Додано: Чет 13 гру, 2018 16:57
похожу уверенности в томтом что то построят нет...
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