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Запорізький комбінат
забрали у компанії Фірташа

Запорізький комбінат забрали у компанії Фірташа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:59

Запорізький комбінат забрали у компанії Фірташа

Пропонуємо до обговорення:
Центральний апеляційний господарський суд повернув у власність держави "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) в позові про розірвання договору між комбінатом і компанією бізнесмена Дмитра Фірташа.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:59

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nalim
 
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