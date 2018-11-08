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Запорізький комбінат забрали у компанії Фірташа
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Додано: Чет 13 гру, 2018 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Центральний апеляційний господарський суд повернув у власність держави "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) в позові про розірвання договору між комбінатом і компанією бізнесмена Дмитра Фірташа.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 16:59
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Додано: Чет 13 гру, 2018 18:09
И опять все по закону
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