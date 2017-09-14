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У НБУ повідомили, скільки
розраховують отримати від МВФ

У НБУ повідомили, скільки розраховують отримати від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:00

У НБУ повідомили, скільки розраховують отримати від МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава НБУ Яків Смолій.

Дивися повний текст У НБУ повідомили, скільки розраховують отримати від МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:00

В предвкушении дерибана.
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