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У НБУ повідомили, скільки розраховують отримати від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава НБУ Яків Смолій.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, скільки розраховують отримати від МВФ
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:00
В предвкушении дерибана.
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