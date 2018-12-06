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Рада звільнила від сплати
ПДВ імпорт енергетичного...

Рада звільнила від сплати ПДВ імпорт енергетичного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:15

Рада звільнила від сплати ПДВ імпорт енергетичного...

Пропонуємо до обговорення:
Закон з "бюджетного пакету" з поправками до Податкового кодексу та низка інших законодавчих актів (реєстраційний номер 9260) містить норму про звільнення сплати податку на додану вартість (ПДВ) імпортованого енергетичного обладнання для сонячних і вітроелектростанцій, повідомив глава Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:15

вместо того чтобы развивать собственное производство рада в очередной раз лобирует интересы отдельных олигархов...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:28

  Тракторист написав:вместо того чтобы развивать собственное производство рада в очередной раз лобирует интересы отдельных олигархов...


Ну расскажи нам, сколько стран имеют собственное производство солнечных панелей. Что, только Китай, все остальные "нутупыые", не слушают местных трактористов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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