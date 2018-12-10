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Рада звільнила від сплати
ПДВ імпорт енергетичного...

Рада звільнила від сплати ПДВ імпорт енергетичного...
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:15

Рада звільнила від сплати ПДВ імпорт енергетичного...

Пропонуємо до обговорення:
Закон з "бюджетного пакету" з поправками до Податкового кодексу та низка інших законодавчих актів (реєстраційний номер 9260) містить норму про звільнення сплати податку на додану вартість (ПДВ) імпортованого енергетичного обладнання для сонячних і вітроелектростанцій, повідомив глава Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:15

вместо того чтобы развивать собственное производство рада в очередной раз лобирует интересы отдельных олигархов...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:28

  Тракторист написав:вместо того чтобы развивать собственное производство рада в очередной раз лобирует интересы отдельных олигархов...


Ну расскажи нам, сколько стран имеют собственное производство солнечных панелей. Что, только Китай, все остальные "нутупыые", не слушают местных трактористов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:55

Sommer
1) ещё раз внимательно читаем - "бюджет недополучит 5-10 млрд грн." Думаем...думаем... осознаём прочитанное... Кто выгодополучатель этого закона ?

2) у нас нет производства ПК-ноутов-планшетов-смартфонов. Когда ждать освобождения их ввоза от НДС ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:16

Re: Рада звільнила від сплати ПДВ імпорт енергетичного...

  LutsMan написав:Кто выгодополучатель этого закона ?

Ті, хто поставить у себе китайські сонячні панелі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:02

Ну Ахметыч будет импортировать оборудование без НДС.
А пересичному поставить солнечную панельку без НДС - не положено
Вкладчик1234
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