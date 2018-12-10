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Рада звільнила від сплати ПДВ імпорт енергетичного...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Закон з "бюджетного пакету" з поправками до Податкового кодексу та низка інших законодавчих актів (реєстраційний номер 9260) містить норму про звільнення сплати податку на додану вартість (ПДВ) імпортованого енергетичного обладнання для сонячних і вітроелектростанцій, повідомив глава Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус.
Дивися повний текст Рада звільнила від сплати ПДВ імпорт енергетичного обладнання для сонячних і вітроелектростанцій
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R2
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:15
вместо того чтобы развивать собственное производство рада в очередной раз лобирует интересы отдельных олигархов...
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Тракторист
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:28
Тракторист написав:
вместо того чтобы развивать собственное производство рада в очередной раз лобирует интересы отдельных олигархов...
Ну расскажи нам, сколько стран имеют собственное производство солнечных панелей. Что, только Китай, все остальные "нутупыые", не слушают местных трактористов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:55
Sommer
1) ещё раз внимательно читаем - "бюджет недополучит 5-10 млрд грн." Думаем...думаем... осознаём прочитанное... Кто выгодополучатель этого закона ?
2) у нас нет производства ПК-ноутов-планшетов-смартфонов. Когда ждать освобождения их ввоза от НДС ?
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LutsMan
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:16
LutsMan написав:
Кто выгодополучатель этого закона ?
Ті, хто поставить у себе китайські сонячні панелі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 15 гру, 2018 12:02
Ну Ахметыч будет импортировать оборудование без НДС.
А пересичному поставить солнечную панельку без НДС - не положено
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Вкладчик1234
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