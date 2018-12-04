Інформація про можливе банкрутство ЗАЗу в значної частини наших громадян викликала неприховану радість.
Дивися повний текст Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43
Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Дивися повний текст Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?.
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43
Все советы - что мертвому припарки. Не тем заниматься надо в нищей стране...
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