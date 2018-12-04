RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банкрутство ЗАЗу: радіти,
сумувати чи шукати перспективи?

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?

Пропонуємо до обговорення:
Інформація про можливе банкрутство ЗАЗу в значної частини наших громадян викликала неприховану радість.

Дивися повний текст Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86154
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43

Все советы - что мертвому припарки. Не тем заниматься надо в нищей стране...
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1428
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 06 гру, 2018 12:12
33 2524
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:14
rjkz
В Україні розпочато банкрутство найбільшого виробника... 1, 2
R2 » Вів 04 гру, 2018 14:41
18 1077
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 13:44
lapay
Bloomberg: Україні доведеться шукати заміну вугіллю...
R2 » П'ят 05 жов, 2018 10:50
1 101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 10:50
tvd4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.