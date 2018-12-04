Інформація про можливе банкрутство ЗАЗу в значної частини наших громадян викликала неприховану радість.
Дивися повний текст Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43
Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?.
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43
Все советы - что мертвому припарки. Не тем заниматься надо в нищей стране...
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:03
Потихоньку косили деньжата. Ни о чем не думали, производство не модернизировали, конкурентные модели не выпускали. Отстали безнадежно. Денег для технологического обновления нет, как и прибыльной работы предприятия. Так что закономерный результат безалаберной работы.
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:13
Если взять хорошо освоенный в производстве кузов Ланоса, электромотор и батарею, то можно легко начать выпуск электромобилей в двух комплектациях: бюджетной - со свинцовой батарей, и люкс - с литиевой. Но это никому не надо - стратегия развития Евросоюза не предполагает развития производства на задворках Европы. Украинцы должны производить только трудолюбивых украинцев, всё остальное им продаст ЕС.
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:24
Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи
Зробіть таке в своєму гаражі, і спробуйте продати. Можете навіть не продавати, а самостійно експлуатувати.
Можу дати два питання для роздумів - пробіг і масса на свинцових акумуляторах, вартість і пожежна безпека для літієвих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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