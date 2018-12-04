Інформація про можливе банкрутство ЗАЗу в значної частини наших громадян викликала неприховану радість.
Дивися повний текст Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43
Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?.
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43
Все советы - что мертвому припарки. Не тем заниматься надо в нищей стране...
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:03
Потихоньку косили деньжата. Ни о чем не думали, производство не модернизировали, конкурентные модели не выпускали. Отстали безнадежно. Денег для технологического обновления нет, как и прибыльной работы предприятия. Так что закономерный результат безалаберной работы.
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:13
Если взять хорошо освоенный в производстве кузов Ланоса, электромотор и батарею, то можно легко начать выпуск электромобилей в двух комплектациях: бюджетной - со свинцовой батарей, и люкс - с литиевой. Но это никому не надо - стратегия развития Евросоюза не предполагает развития производства на задворках Европы. Украинцы должны производить только трудолюбивых украинцев, всё остальное им продаст ЕС.
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:24
Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи
Зробіть таке в своєму гаражі, і спробуйте продати. Можете навіть не продавати, а самостійно експлуатувати.
Можу дати два питання для роздумів - пробіг і масса на свинцових акумуляторах, вартість і пожежна безпека для літієвих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:20
Обычный украинский олигахо-бузинесс: приватизировать советский завод, выжать все соки, и продать на металл. Опционально ещё можно продать землю под заводом.
И так с любым заводом-предприятием доставшимся от "проклятого совка"
Я не говорю, что "совок - это хорошо". Но нынешняя незалежность - это просто паразитирование и мародерство того, что осталось Украине после распада СССР. Уже не только заводы прос...., но и территории.
27 лет незалежности. А что построено? Цех на 10 чел по скручиванию проводов или пошивке чехлов на сидения? Мдааа... "Как тебе такое, Илон Маск"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:31
Так и цена на свинцовых бывает $3600 и пробег приличный 100-120 км :
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:46
Их давно изготавливают
Таврии, лайносы
- Почему не покупаете?
- Только их стоимость...!!!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:46
В нас такі саморобки теж давно роблять, тільки попиту немає. І навряд чи зручно прискорюватись і їздити на такому дохленькому двигуні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:56
Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи
КАждые 2 года обновление модельного ряда.
Каждые два года качественные модернизации.
Дорогой автомобиль - средний годовой заработок Украинца.
1. Для этого нужно платить
2. Платить КБ
3. Платить институтам.
4. Платить сертефикаторам.
5. Платить сборщикам-испытателям
6. Ежегодно платить за совершенствование сборки
7. Иметь и оплачивать работу Завода по изготовлению пром.роботов.
.........................................................................
Где Вы видели, что бы Воры платили?
Приватизировал-отсосал-продал-вырезал на металлолом - сделал дядям ручкой.
Бизнес однако.
Главное бы*** кинули по приватизации с 91го.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|