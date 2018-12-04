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Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:06
странное сравнение с компаниями в сша, типа у них тоже проблемы.
ну так у них жесткая конкуренция, а у нас монополия.
пустите уже в страну нормальных автопроизводителей. дайте им 0,1% налогов на первый год или два. и рабочие места, и ввп. ну какого? пока эволюции лайносов незамечено.
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Pegasmaster
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:13
Kudrjavuy написав: warlamp написав:
Если взять хорошо освоенный в производстве кузов Ланоса, электромотор и батарею, то можно легко начать выпуск электромобилей в двух комплектациях: бюджетной - со свинцовой батарей, и люкс - с литиевой. Но это никому не надо - стратегия развития Евросоюза не предполагает развития производства на задворках Европы. Украинцы должны производить только трудолюбивых украинцев, всё остальное им продаст ЕС.
Их давно изготавливают
Таврии, лайносы
- Почему не покупаете?
- Только их стоимость...!!!
Почему не покупаем? - Покупаем! Вернее, покупали раньше. Была на нашей фирме Славута, пробежала без капремонта почти 300 000 км, и была продана на 7000 гривен дороже, чем стоила новая. Очень шустрая машинка ! Одни приятные впечатления!
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warlamp
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:14
Pegasmaster написав:
странное сравнение с компаниями в сша, типа у них тоже проблемы.
ну так у них жесткая конкуренция, а у нас монополия.
пустите уже в страну нормальных автопроизводителей. дайте им 0,1% налогов на первый год или два. и рабочие места, и ввп. ну какого? пока эволюции лайносов незамечено.
Пускали
Давали
Отбирали
А всего навсего там Работать надо!
Вот этому не обучены.
Да и чужие рынки закрыты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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