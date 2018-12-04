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Банкрутство ЗАЗу: радіти,
сумувати чи шукати перспективи?

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:06

Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи

странное сравнение с компаниями в сша, типа у них тоже проблемы.
ну так у них жесткая конкуренция, а у нас монополия.
пустите уже в страну нормальных автопроизводителей. дайте им 0,1% налогов на первый год или два. и рабочие места, и ввп. ну какого? пока эволюции лайносов незамечено.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:13

  Kudrjavuy написав:
  warlamp написав:Если взять хорошо освоенный в производстве кузов Ланоса, электромотор и батарею, то можно легко начать выпуск электромобилей в двух комплектациях: бюджетной - со свинцовой батарей, и люкс - с литиевой. Но это никому не надо - стратегия развития Евросоюза не предполагает развития производства на задворках Европы. Украинцы должны производить только трудолюбивых украинцев, всё остальное им продаст ЕС.

Их давно изготавливают
Таврии, лайносы
- Почему не покупаете?
- Только их стоимость...!!!


Почему не покупаем? - Покупаем! Вернее, покупали раньше. Была на нашей фирме Славута, пробежала без капремонта почти 300 000 км, и была продана на 7000 гривен дороже, чем стоила новая. Очень шустрая машинка ! Одни приятные впечатления!
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:14

  Pegasmaster написав:странное сравнение с компаниями в сша, типа у них тоже проблемы.
ну так у них жесткая конкуренция, а у нас монополия.
пустите уже в страну нормальных автопроизводителей. дайте им 0,1% налогов на первый год или два. и рабочие места, и ввп. ну какого? пока эволюции лайносов незамечено.

Пускали
Давали
Отбирали
А всего навсего там Работать надо! Принято у Воров, что работают только рабочие - остальные только царюють.
Вот работать не обучены.
Да и чужие рынки закрыты.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 13 гру, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:15

warlamp
Это была "корейская" - 2004 год.
А я о электрических.
Их делали и делают.
Только цены у них, за счёт чужих двигателей, блоков питания,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:26

  Kudrjavuy написав:warlamp
Это была "корейская" - 2004 год.
А я о электрических.
Их делали и делают.



Да, на нашей кругом были шильдики ZAZ-DAEWOO, даже на моторе отлито. 2001 г.в.
Лет семь назад был на выставке, в Столичном автосалоне, видел самоделку -электроТаврию на свинцовых АКБ . Улыбнул резервный источник питания - обычный бензогенератор (со шморгалкой) в багажнике.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:29

  Конрад Карлович написав:Все советы - что мертвому припарки. Не тем заниматься надо в нищей стране...

В том и прикол!
За весь период независимости ни одного КАЗЁННОГО ЗАКАЗА!
На разработку и серийное производство:
На полицейские автомобили.
На автомобили для "скорых".
На автомобили для почты.
На автомобили для МЧС.
- А кто у нас этим "занимается"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:31

  warlamp написав:
  Kudrjavuy написав:warlamp
Это была "корейская" - 2004 год.
А я о электрических.
Их делали и делают.



Да, на нашей кругом были шильдики ZAZ-DAEWOO, даже на моторе отлито. 2001 г.в.
Лет семь назад был на выставке, в Столичном автосалоне, видел самоделку -электроТаврию на свинцовых АКБ . Улыбнул резервный источник питания - обычный бензогенератор (со шморгалкой) в багажнике.

Таврии - Электро поставлялись во Францию(такси для Парижа, поставлялись без силовых агрегатов, их монтировали там) - это было давно
Лайносы - электро собирают и сейчас "коммерческие".
https://www.autocentre.ua/ua/avtopravo/ ... 41994.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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