Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?

Додано: Чет 13 гру, 2018 21:15

warlamp

Это была "корейская" - 2004 год.

А я о электрических.

Их делали и делают.

Только цены у них, за счёт чужих двигателей, блоков питания,....

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.