Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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странное сравнение с компаниями в сша, типа у них тоже проблемы. ну так у них жесткая конкуренция, а у нас монополия. пустите уже в страну нормальных автопроизводителей. дайте им 0,1% налогов на первый год или два. и рабочие места, и ввп. ну какого? пока эволюции лайносов незамечено.
warlamp написав:Если взять хорошо освоенный в производстве кузов Ланоса, электромотор и батарею, то можно легко начать выпуск электромобилей в двух комплектациях: бюджетной - со свинцовой батарей, и люкс - с литиевой. Но это никому не надо - стратегия развития Евросоюза не предполагает развития производства на задворках Европы. Украинцы должны производить только трудолюбивых украинцев, всё остальное им продаст ЕС.
Их давно изготавливают Таврии, лайносы - Почему не покупаете? - Только их стоимость...!!!
Почему не покупаем? - Покупаем! Вернее, покупали раньше. Была на нашей фирме Славута, пробежала без капремонта почти 300 000 км, и была продана на 7000 гривен дороже, чем стоила новая. Очень шустрая машинка ! Одни приятные впечатления!
Pegasmaster написав:странное сравнение с компаниями в сша, типа у них тоже проблемы. ну так у них жесткая конкуренция, а у нас монополия. пустите уже в страну нормальных автопроизводителей. дайте им 0,1% налогов на первый год или два. и рабочие места, и ввп. ну какого? пока эволюции лайносов незамечено.
Пускали Давали Отбирали А всего навсего там Работать надо! Принято у Воров, что работают только рабочие - остальные только царюють. Вот работать не обучены. Да и чужие рынки закрыты.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 13 гру, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
warlamp Это была "корейская" - 2004 год. А я о электрических. Их делали и делают. Только цены у них, за счёт чужих двигателей, блоков питания,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:warlamp Это была "корейская" - 2004 год. А я о электрических. Их делали и делают.
Да, на нашей кругом были шильдики ZAZ-DAEWOO, даже на моторе отлито. 2001 г.в. Лет семь назад был на выставке, в Столичном автосалоне, видел самоделку -электроТаврию на свинцовых АКБ . Улыбнул резервный источник питания - обычный бензогенератор (со шморгалкой) в багажнике.
Конрад Карлович написав:Все советы - что мертвому припарки. Не тем заниматься надо в нищей стране...
В том и прикол! За весь период независимости ни одного КАЗЁННОГО ЗАКАЗА! На разработку и серийное производство: На полицейские автомобили. На автомобили для "скорых". На автомобили для почты. На автомобили для МЧС. - А кто у нас этим "занимается"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:warlamp Это была "корейская" - 2004 год. А я о электрических. Их делали и делают.
Да, на нашей кругом были шильдики ZAZ-DAEWOO, даже на моторе отлито. 2001 г.в. Лет семь назад был на выставке, в Столичном автосалоне, видел самоделку -электроТаврию на свинцовых АКБ . Улыбнул резервный источник питания - обычный бензогенератор (со шморгалкой) в багажнике.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тариэл Васадзе (собственник АВТОЗАЗ) жадный эксплуататор. Платил работникам копейки, а они мстили автовладельцам качеством сборки. Дело даже не в пошлинах, а в жадности человека, который не хотел производить нормальные авто.
27 лет кормят сказками, что вот сейчас поднапрягутся - и станут производить авто мирового уровня за дешево. За это время народ переплатил пошлинами на ввоз иномарок стоимость 5 таких заводов, а то и 10. А теперь рынок сжался донельзя, а экспортировать фактически некуда. Не, дальше верить в будущее автозаводов здесь - это себя обмануть. Пусть банкротится к черту, дайте народу доступные иномарки, как в Литве и Латвии хотя бы. В Латвии, кстати, был автозавод, и это им не помешало не ограничивать ввоз иномарок.