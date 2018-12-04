Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:10
27 лет кормят сказками, что вот сейчас поднапрягутся - и станут производить авто мирового уровня за дешево. За это время народ переплатил пошлинами на ввоз иномарок стоимость 5 таких заводов, а то и 10. А теперь рынок сжался донельзя, а экспортировать фактически некуда. Не, дальше верить в будущее автозаводов здесь - это себя обмануть. Пусть банкротится к черту, дайте народу доступные иномарки, как в Литве и Латвии хотя бы. В Латвии, кстати, был автозавод, и это им не помешало не ограничивать ввоз иномарок.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:44
Очень порадовал автор.
Это когда так начали или планируют начать действовать наши олигархи? к ТАКОМУ НАРОД НАДО ЗАРАНЕЕ ГОТОВИТЬ! А то растеряется и брать акции не захочет! Смешно читать взгляд теоретиков и экспертов на развитие бизнеса! Можно пребывать в грезах и строить глобальные планы процветания, а можно наварить, распилить и сдать на металл. Перевести деньги за границу и жить там не тужить. Но идею что они все сами отдадут в головах пересичных надо поддерживать.
Зараз переглядають цей форум: denf15, Вкладчик1234 і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|