Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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А вот все остальные акции должны быть размещены исключительно между гражданами Украины.
Это когда так начали или планируют начать действовать наши олигархи? к ТАКОМУ НАРОД НАДО ЗАРАНЕЕ ГОТОВИТЬ! А то растеряется и брать акции не захочет! Смешно читать взгляд теоретиков и экспертов на развитие бизнеса! Можно пребывать в грезах и строить глобальные планы процветания, а можно наварить, распилить и сдать на металл. Перевести деньги за границу и жить там не тужить. Но идею что они все сами отдадут в головах пересичных надо поддерживать.
Такое отношение к ЗАЗу можно было бы изменить, если бы нынешние владельцы оставили себе только 25 процентов акций, с последующим сокращением своего портфеля до 10 процентов.
Такое отношение к ЗАЗу можно было бы изменить, если бы нынешние владельцы оставили себе только 25 процентов акций, с последующим сокращением своего портфеля до 10 процентов. А вот все остальные акции должны быть размещены исключительно между гражданами Украины.
Ви представляєте вартість цих запорожців, якщо Васадзе отримуватиме тільки 25-10% прибутку? Або всі інші акціонери будуть без дівідендів. І ще до статті хотів би додати - враховуючи наші реалії - необхідно вводити не тільки дотації, а й обмеження (наприклад, для населення України вартість електромобілів має бути не більше ніж на 10% перевищувати собівартість, продажі мають відбуватись з використанням не більше 1-єї прокладки, але і її прибуток має бути в цих 10%). А найголовніше - це все має хтось контролювати. Поки не буде контролю - нічого не буде. Це як з правилими дорожнього руху - покажіть мені в Києві хоча б 1% водіїв, які регулярно рухаються з дозволеною швидкісттю(дозволено 50км/год +9,99).
otg написав:Правильно. Совок жил , совок жив , совок дальше будет жить. Вам бы только что то контролировать. А не задумывались почему на Западе ни кто ни чего не контролирует кроме рынка и у них есть и автомобильное производство и с остальным все хорошо?
Ви впевнені в своїх словах? Наприклад в Німеччині, контроль проходить правильним шляхом, і якщо взятий з прилавка товар не відповідатиме стандартам - відразу судовий позов до рітейлерів, які в свою чергу перекинуть його на виробника, або через постачальника на виробника. Під контролем я маю на увазі не фіктивні походеньки пожарників, аби скосить бабла - а дійсно контроль. Знову таки для приклада ПДД - та хай хоть вводять обмеження швидкості в 20км/год, поки за не виконання цього не почнуть наказувати - ніхто на це не звертатиме уваги. До речі, знову про контроль на заході - якщо в б.я. європейській країні після шиномонтажу відвалиться колесо, я думаю Ви самі розумієте, що буде. А у нас просто скажуть, що це я сам колесо відкрутив.