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Банкрутство ЗАЗу: радіти,
сумувати чи шукати перспективи?

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:44

Очень порадовал автор.
А вот все остальные акции должны быть размещены исключительно между гражданами Украины.
Это когда так начали или планируют начать действовать наши олигархи? к ТАКОМУ НАРОД НАДО ЗАРАНЕЕ ГОТОВИТЬ! А то растеряется и брать акции не захочет! Смешно читать взгляд теоретиков и экспертов на развитие бизнеса! Можно пребывать в грезах и строить глобальные планы процветания, а можно наварить, распилить и сдать на металл. Перевести деньги за границу и жить там не тужить. Но идею что они все сами отдадут в головах пересичных надо поддерживать. :mrgreen:
Такое отношение к ЗАЗу можно было бы изменить, если бы нынешние владельцы оставили себе только 25 процентов акций, с последующим сокращением своего портфеля до 10 процентов.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:15

Такое отношение к ЗАЗу можно было бы изменить, если бы нынешние владельцы оставили себе только 25 процентов акций, с последующим сокращением своего портфеля до 10 процентов. А вот все остальные акции должны быть размещены исключительно между гражданами Украины.

Ви представляєте вартість цих запорожців, якщо Васадзе отримуватиме тільки 25-10% прибутку? Або всі інші акціонери будуть без дівідендів.
І ще до статті хотів би додати - враховуючи наші реалії - необхідно вводити не тільки дотації, а й обмеження (наприклад, для населення України вартість електромобілів має бути не більше ніж на 10% перевищувати собівартість, продажі мають відбуватись з використанням не більше 1-єї прокладки, але і її прибуток має бути в цих 10%).
А найголовніше - це все має хтось контролювати. Поки не буде контролю - нічого не буде. Це як з правилими дорожнього руху - покажіть мені в Києві хоча б 1% водіїв, які регулярно рухаються з дозволеною швидкісттю(дозволено 50км/год +9,99).
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:01

Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи

  otg написав:Правильно. Совок жил , совок жив , совок дальше будет жить. Вам бы только что то контролировать. А не задумывались почему на Западе ни кто ни чего не контролирует кроме рынка и у них есть и автомобильное производство и с остальным все хорошо?

Ви впевнені в своїх словах?
Наприклад в Німеччині, контроль проходить правильним шляхом, і якщо взятий з прилавка товар не відповідатиме стандартам - відразу судовий позов до рітейлерів, які в свою чергу перекинуть його на виробника, або через постачальника на виробника.
Під контролем я маю на увазі не фіктивні походеньки пожарників, аби скосить бабла - а дійсно контроль.
Знову таки для приклада ПДД - та хай хоть вводять обмеження швидкості в 20км/год, поки за не виконання цього не почнуть наказувати - ніхто на це не звертатиме уваги.
До речі, знову про контроль на заході - якщо в б.я. європейській країні після шиномонтажу відвалиться колесо, я думаю Ви самі розумієте, що буде. А у нас просто скажуть, що це я сам колесо відкрутив.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:22

Васадзе наваял статейку, не иначе
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:28

antey1969 скоріш за все.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:37

Re: какого?

  Pegasmaster написав:пока эволюции лайносов незамечено

Нет эволюции страны в целом.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:44

Re: кормят?

  ellinas написав:экспортировать фактически некуда. Не, дальше верить в будущее автозаводов здесь - это себя обмануть. Пусть банкротится к черту

Это только автозаводов касается?
Другие украинские производства выпускают качественную продукцию и развиваются?..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:00

sal
Это только автозаводов касается?
Другие украинские производства выпускают качественную продукцию и развиваются?..
Вы просто не видите. Есть такие производства. Рошен экспортирует. :mrgreen: Оптимист - тот который даже на кладбище видит плюсы! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:27

  sal написав:
  ellinas написав:экспортировать фактически некуда. Не, дальше верить в будущее автозаводов здесь - это себя обмануть. Пусть банкротится к черту

Это только автозаводов касается?
Другие украинские производства выпускают качественную продукцию и развиваются?..

Взагалі-то є багато виробництв, які незрозумілим чудом знайшли ринки для збуту своєї продукції. Я навіть більше скажу - вони ще шукають, збільшують потужності, виводять новий товар на ринок. І навіть процвітають. Більша частина з них - це аграрники, або виробники їжі, але є й невідомі українському споживачу, такі як швейна фабрика "Зорянка" де 95% виробів якої експортується за кордон.
Головне поставити за ціль - розвиток, а не збагачення.
jeugen
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