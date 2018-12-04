А як же нові стопи 151-го і більш дешева ришітка радіатора Ланоса? Це ж розряду впровадження іноваційних технологій та капітального рестайла автомобіля. )))
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:20
Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:50
І ще одне питання до експертів.
Ось кількість вироблених авто ЗАЗ (з Вікі):
1998 — 24,000
1999 — 6,000
2000 — 11,700
2001 — 14,800
2002 — 23,800
2003 — 69,600
2004 — 126,000
2005 — 148,163
2006 — 193,113
2007 — 282,300
2008 — 257,600
2009 — 46,180
2010 — 45,465
2011 — 60,862
2012 — 42,700
2013 — 50,400
2014 — 13,100
2015 — 3,937
2016 — 526
2017 — 1,674
Як бачимо "провали" ставались виключно в кризи 2008 і 2014. Причому в 2008 - в 6 разів. А в 2014 - в 10+ разів.
Питання - а чому так??? В 2009 українці купили тільки в 3 рази менше авто(усіх моделей) ніж в 2007? Чому ЗАЗ впав аж в 6 разів?? А якщо порівнювати 2013 і 2017 роки то падіння продаж усіх авто 2,6 рази. Падіння в ЗАЗ - 30 разів!
І дальше - у ЗАЗ власне виробництво чи тільки зборка? Падіння долара в 1,6 і 3 рази мало здешевити продукцію ЗАЗ. Питання до експретів - авто ЗАЗ подешевшали в $ в 2009 а особливо в 2014? По-моєму, ні. Чому?
Я бачу тільки 2 відповіді на ці питання 1) небачена жадібність і некомпетентність 2) залежність від $ є на рівні 80-90% і відповідно тільки 10-20% в авто ЗАЗа є українське.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:10
Підсумовуючи сказане:
"Успіх" ЗАЗ зумовлений виключно 2 факторами: 1) отримане "нахаляву" непогане радянське виробництво 2) державні преференції.
Нічого подібного у ФОРДа немає!
Тому порівнянна з ФОРДом - маніпуляція.
І ще одне уточнення автору. Україні не хочуть
чи
як висловився автор.
Українці не хочуть щоб держава допомагала чи робила преференції конкретно Васадзе Таріелу Шакровичу.
А щодо того що він повинен віддати комусь свої акції
то в українських реаліях це виглядає як якісь фантазії автора.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:24
Такой философский заголовок: "радоваться, печалиться или..." В Украине каждый день столько поводов, что можно всегда найти с чего радоваться, печалиться или... бухнуть.
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