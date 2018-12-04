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Банкрутство ЗАЗу: радіти,
сумувати чи шукати перспективи?

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:20

Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи

  andrijk777 написав:Ніякого "впровадження новітніх зразків" там немає.

А як же нові стопи 151-го і більш дешева ришітка радіатора Ланоса? Це ж розряду впровадження іноваційних технологій та капітального рестайла автомобіля. )))
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:50

І ще одне питання до експертів.
Ось кількість вироблених авто ЗАЗ (з Вікі):
1998 — 24,000
1999 — 6,000
2000 — 11,700
2001 — 14,800
2002 — 23,800
2003 — 69,600
2004 — 126,000
2005 — 148,163
2006 — 193,113
2007 — 282,300
2008 — 257,600
2009 — 46,180
2010 — 45,465
2011 — 60,862
2012 — 42,700
2013 — 50,400
2014 — 13,100
2015 — 3,937
2016 — 526
2017 — 1,674
Як бачимо "провали" ставались виключно в кризи 2008 і 2014. Причому в 2008 - в 6 разів. А в 2014 - в 10+ разів.
Питання - а чому так??? В 2009 українці купили тільки в 3 рази менше авто(усіх моделей) ніж в 2007? Чому ЗАЗ впав аж в 6 разів?? А якщо порівнювати 2013 і 2017 роки то падіння продаж усіх авто 2,6 рази. Падіння в ЗАЗ - 30 разів!
І дальше - у ЗАЗ власне виробництво чи тільки зборка? Падіння долара в 1,6 і 3 рази мало здешевити продукцію ЗАЗ. Питання до експретів - авто ЗАЗ подешевшали в $ в 2009 а особливо в 2014? По-моєму, ні. Чому?
Я бачу тільки 2 відповіді на ці питання 1) небачена жадібність і некомпетентність 2) залежність від $ є на рівні 80-90% і відповідно тільки 10-20% в авто ЗАЗа є українське.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:10

Підсумовуючи сказане:
"Успіх" ЗАЗ зумовлений виключно 2 факторами: 1) отримане "нахаляву" непогане радянське виробництво 2) державні преференції.
Нічого подібного у ФОРДа немає!
Тому порівнянна з ФОРДом - маніпуляція.
І ще одне уточнення автору. Україні не хочуть
знищити ЗАЗ
чи
Україні взагалі не потрібно мати власне автовиробництво
як висловився автор.
Українці не хочуть щоб держава допомагала чи робила преференції конкретно Васадзе Таріелу Шакровичу.
А щодо того що він повинен віддати комусь свої акції
А от усі інші акції повинні бути розміщені виключно між громадянами України.
то в українських реаліях це виглядає як якісь фантазії автора.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:24

Такой философский заголовок: "радоваться, печалиться или..." В Украине каждый день столько поводов, что можно всегда найти с чего радоваться, печалиться или... бухнуть. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:30

  warlamp написав:Если взять хорошо освоенный в производстве кузов Ланоса, электромотор и батарею, то можно легко начать выпуск электромобилей в двух комплектациях: бюджетной - со свинцовой батарей, и люкс - с литиевой. Но это никому не надо - стратегия развития Евросоюза не предполагает развития производства на задворках Европы. Украинцы должны производить только трудолюбивых украинцев, всё остальное им продаст ЕС.


Причем тут стратегия ЕС, если унылый ланос никому уже нафиг не нужен, ни со свинцовой батареей, ни с литиевой :arrow:
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:38

  Molchyn написав:Очень порадовал автор.
А вот все остальные акции должны быть размещены исключительно между гражданами Украины.
Это когда так начали или планируют начать действовать наши олигархи?


Они так уже давно действуют. Разместили акции в народ, деньжат подсобрали, слили в карманное предприятие, на основном предприятии одни долги и убытки, на карманном вся прибыль. Хорошо живём!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:39

titanik
Причем тут стратегия ЕС, если унылый ланос никому уже нафиг не нужен, ни со свинцовой батареей, ни с литиевой
А что нужно? Веселый ан - не нужен, трактор, мотоцикл, комбайн, мобила, утюг ... Из всего нужна конфетка одной фирмы и с/х продукция
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:42

  andrijk777 написав:Як бачимо "провали" ставались виключно в кризи 2008 і 2014. Причому в 2008 - в 6 разів. А в 2014 - в 10+ разів.
Питання - а чому так??? В 2009 українці купили тільки в 3 рази менше авто(усіх моделей) ніж в 2007? Чому ЗАЗ впав аж в 6 разів?? А якщо порівнювати 2013 і 2017 роки то падіння продаж усіх авто 2,6 рази. Падіння в ЗАЗ - 30 разів!


Это потому что страна у нас такая, в кризис продажи больших черных джипов не падают, а вот самый дешевый сегмент страдает больше всего
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:54

Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи

  sal написав:Это только автозаводов касается?
Другие украинские производства выпускают качественную продукцию и развиваются?..

полно. не надо зрадофилить. если вас интересует этот вопрос можно в гугле поискать.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:58

  Molchyn написав:titanik
Причем тут стратегия ЕС, если унылый ланос никому уже нафиг не нужен, ни со свинцовой батареей, ни с литиевой
А что нужно? Веселый ан - не нужен, трактор, мотоцикл, комбайн, мобила, утюг ... Из всего нужна конфетка одной фирмы и с/х продукция


Что это вы конфеткой так озаботились? Конфетки, кстати, неплохо в ЕС экспортируются.
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